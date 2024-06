Ancora paura nel napoletano per la situazione dei Campi Flegrei, con nuove scosse sismiche registrate nella notte, in particolare tra le 3.52 e le 4.17 della notte quando, secondo il sito dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), si è registrata una magnitudo tra 2.3 e 3.7 Md. Cinque le scosse più forti: due di magnitudo 3 e più tardi altre tre la cui forza ha raggiunto 3.7 Md alle 4.09 della notte.

Le scosse hanno avuto tutte l’area di Pozzuoli come epicentro. Ma lo sciame sismico si è protratto fino all’alba. E se in alcuni casi le scosse sono state quasi impercettibili, quella più forte è stata avvertita anche in alcuni quartieri del capoluogo campano. Tornata la paura, molte persone hanno lasciato le case e trascorso la notte all’aperto, come già avvenuto più volte e in particolare il 20 maggio scorso (foto), quando un terremoto aveva toccato i 4.4 Md e fatto registrare uno sciame sismico di ben 150 scosse, confermando l’aumento di intensità del bradisismo nell’area.