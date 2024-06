“Berlinguer ci ha insegnato che si può essere popolari anche senza essere populisti”. Così la leader del PD, Elly Schlein, intervenendo alla commemorazione di Enrico Berlinguer a Padova, in Piazza dei Frutti. Proprio quella piazza in cui il politico, quarant’anni fa, il 7 giugno 1984, ha tenuto il suo ultimo comizio, poco prima di morire l’11 giugno dello stesso anno dopo un ictus. Terminato il suo intervento, quello di chiusura dell’evento, la leader ha deposto un mazzo di rose rosse sul cippo dedicato a Berlinguer sempre in piazza. Presenti anche il sindaco attuale, Sergio Giordani, e l’ex sindaco, Flavio Zanonato.