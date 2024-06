“Serena Bortone doveva essere licenziata per quello che ha fatto”. Alla festa del Foglio a Venezia, l’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio si scaglia ancora contro la conduttrice di Chesarà…, sottoposta a procedimento disciplinare dall’azienda per le sue critiche pubbliche sul caso Scurati. Bortone, infatti, aveva denunciato con un post sui social l’annullamento “senza spiegazioni plausibili” del contratto dello scrittore Antonio Scurati, che avrebbe dovuto leggere nella sua trasmissione un monologo sul 25 aprile piuttosto critico nei confronti del governo Meloni. “L’11 di questo mese rappresenterà le sue tesi e valuteremo, ma certamente a nessun dipendente di nessuna azienda sarebbe consentito di dire cose contro l’azienda in cui lavora. Lei questo ha fatto e non è stata punita“, attacca Sergio, nominato al vertice del servizio pubblico dall’attuale esecutivo.

Sulla vicenda, la Rai e il centrodestra hanno sempre sostenuto che il motivo dell’annullamento fosse la pretesa economica eccessiva del conduttore (1.800 euro). La stessa premier Giorgia Meloni ha rilanciato questa versione, pubblicando il testo del monologo sui suoi social. “Credo che alcune persone abbiano una straordinaria capacità di ribaltare la verità e di diventare vittime nello stesso tempo e poi eroi del Paese e del sistema. Ho mandato un WhatsApp a Serena Bortone dove la invitavo a mandare in onda il monologo di Scurati. Nessuno avrebbe impedito quel monologo. Nella scaletta del programma c’era scritto, inoltre, “ospite a titolo gratuito“”, afferma Sergio.

Ora quindi è il futuro in Rai di Bortone a essere a rischio: secondo plurimi retroscena, la trasmissione della conduttrice potrebbe essere cancellata o ridimensionata dai palinsesti della prossima stagione. Su questo Sergio elude la domanda: “I palinsesti verranno presentati al vertice aziendale il venerdì della prossima settimana. Ad oggi nessuno di noi è a conoscenza di quello che ci porteranno i direttori di genere”, dice. E respinge le accuse di partigianeria nei confronti del governo (contro cui, lo scorso 6 maggio, hanno scioperato i giornalisti del servizio pubblico): “TeleMeloni? Piuttosto la chiamerei Teleopposizioni. Mai come nella mia gestione c’è stato un equilibrio correttissimo. Anzi, è prevalente l’opposizione, molto di meno il governo e più o meno equilibrata la maggioranza”.

L’ad conferma il “patto della staffetta” tra lui e il direttore generale Giampaolo Rossi, che scambieranno le cariche dopo le Europee – al termine del mandato di Sergio – su indicazione della premier, che voleva garantire a Rossi un intero triennio alla guida dell’azienda. “Un anno fa mi è stato chiesto di completare il mandato di tre anni” dopo le dimissioni di Carlo Fuortes, nominato dal governo Draghi. “Io ho accettato e ho nominato come dg Giampaolo Rossi, che stimavo e continuo a stimare. Ora lui sarà il prossimo amministratore delegato e io sarò il prossimo dg. Non c’è nessun problema”. Poi nega che in Rai ci sia stato qualcosa di simile a un’epurazione, nonostante gli addii di due importanti conduttori di orientamento progressista come Lucia Annunziata – ora in corsa alle Europee con il Pd – e Fabio Fazio: “Lucia Annunziata era candidata già all’epoca, quando decise di andarsene, era chiaro che il suo obiettivo era quello. Si può dire che le polemiche dell’epoca erano strumentali. Volevano sostenere che era arrivato l’epuratore, ma non è vero. Ognuno di quelli che è andato via lo ha fatto per scelta personale, economica o politica. Nessuno è stato mandato via”.