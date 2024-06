I corpi di undici migranti sono stati avvistati al largo della Libia dall’aereo Seabird, della ong Seawatch, e sono stati poi recuperati dalla nave Geo Barents di Medici senza frontiere (foto Frederic Seguin/MSF), già in zona dopo aver soccorso due imbarcazioni e ora diretta al porto assegnato di Genova, a più di 600 miglia nautiche dal luogo dell’intervento, con a bordo 165 presone. Mentre i cadaveri, dopo nuove disposizioni del Viminale, devono essere trasbordati su una motovedetta della guardia costiera per essere portati a Lampedusa, dove le dimensioni di Geo Barents non consentono l’attracco. Scelta che ha innescato le proteste del sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, della stessa guardia costiera e del procuratore di Agrigento, Giovanni Di Leo, che parla di “plurime criticità di ordine normativo, umanitario e costituzionale”. Le autorità hanno infatti confermato che i corpi verranno trasferiti a Porto Empedocle solo in un secondo momento, tra stasera e domattina. Si sondano le disponibilità dei sindaci dell’agrigentino per le sepolture e, se necessario, di quelli di Trapani, Caltanissetta ed Enna. Intanto, nelle ultime ore, Seabird ha segnalato l’avvistamento di un altro corpo in mare (foto) nello stesso tratto di mare. “Non sappiamo se tutte le salme recuperate da Geo Barents siano quelle che avevamo segnalato ieri. Ci troviamo con ogni probabilità di fronte a un grave naufragio“, ha dichiarato Sea Watch.

Come spiegato sui social da Seawatch nella serata di ieri, “oggi il nostro aereo Seabird ha avvistato undici corpi senza vita al largo della Libia, non sappiamo se siano tutti parte dello stesso naufragio fantasma“. L’organizzazione racconta di aver “provato a contattare una motovedetta libica, in inglese e in arabo via radio, affinché li recuperasse, ma senza alcuna risposta”. “Per loro e per l’Ue queste persone non valgono nulla neanche da morte”, il commento della ong. Già nell’area per altri soccorsi effettuati nella notte, è intervenuta la Geo Barents di Msf. “Si tratta di corpi già in alto stato di decomposizione, probabilmente in mare da giorni e vittime di un naufragio di cui probabilmente non sapremo nulla. Tra i cadaveri recuperati ci sono anche quelli di alcune donne”, ha spiegato Fulvia Conte, coordinatrice dei soccorsi di Msf a bordo sulla Geo Barents. “Nel frattempo il nostro team ha avvistato un’imbarcazione con 20 persone a bordo, che le squadre sono riuscite a salvare in sicurezza”.

1 /9 Dead bodies retrievals – Rotation 58

Come ha raccontato Juan Matias Gil, capomissione di Msf, la Geo Barents aveva soccorso una barca in vetroresina e un gommone, la prima con 37 persone, il secondo con 109. “Visto che l’aereo della Sea Watch aveva avvistato dei corpi che galleggiavano non molto lontano dalla nostra ubicazione – ha spiegato Gil – la Guardia costiera italiana ci ha permesso di andare a recuperarli”. Quanto alla destinazione, “ci era stato assegnato il porto di Civitavecchia, ma due ore dopo ci mandano una comunicazione del cambiamento che impone di dirigerci a Genova, più di 600 miglia nautiche, mille chilometri, dal posto di soccorso”. Motivo? “L’unico valido sarebbero le condizioni meteo, ma non è questo il caso”, risponde Gil al Fatto, negando ragioni valide. “Che ci fossero a bordo morti e persone traumatizzate evidentemente non era abbastanza”, ha commentato. L’arrivo a Civitavecchia era previsto per domenica sera, a mezzanotte. “A Genova prevediamo invece di arrivare martedì 11 giugno verso le 8.00 del mattino”. Per Msf si assiste “ancora una volta al risultato delle devastanti e sanguinose politiche europee in materia di migrazione e di mancata assistenza alle persone che attraversano il Mediterraneo”

Il procuratore di Agrigento Di Leo ha invece evidenziato in una nota “le plurime criticità di ordine normativo, umanitario e costituzionale sul soccorso in mare” in relazione al trasferimento delle salme a Lampedusa. “Alla nave Ong – osserva Di Leo – è stato assegnato il porto di Genova. Alla Procura di Agrigento, per i fatti commessi in acque internazionali finirebbe in questo modo per essere attribuita la giurisdizione sul caso, in relazione alla destinazione delle salme recuperate in mare aperto che, in quanto vittime del reato di favoreggiamento di immigrazione clandestina, realizzerebbero i presupposti per l’attribuzione del caso”. Di Leo evidenzia tuttavia che “ogni accertamento sul caso dovrebbe tuttavia attendere l’arrivo a Genova di tutte le persone informate (equipaggio, persone salvate ecc.), ed essere svolto ovviamente con delega a quella Autorità giudiziaria o alle forze di polizia. Allo stesso modo, la Procura di Genova, qualora volesse ritenere la propria competenza sul caso, dovrebbe svolgere gli accertamenti urgenti sulle salme sbarcate a Lampedusa, avviandoli dopo diversi giorni dal loro trasferimento a terra, e verosimile tumulazione”. Di Leo, come lo stesso sindaco Mannino, ha sottolineato che “l’isola di Lampedusa non è attrezzata per la conservazione di un così alto numero di cadaveri. Pertanto non si comprende la scelta di farli sbarcare a Lampedusa anziché, ad esempio a Porto Empedocle, dove l’attracco della nave eviterebbe un trasbordo in mare”. Infine: “L’applicazione della legge penale, gli accertamenti previsti dal codice di procedura come obbligatori, la determinazione stessa della giurisdizione e della stessa competenza penale – conclude il Procuratore – non può, secondo Costituzione, essere rimessa a decisioni discrezionali dell’Autorità politico-amministrativa, ma soltanto alla legge stessa”.