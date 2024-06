L’avventura di Igor Tudor alla Lazio è già giunta ai titoli di coda. Dopo solamente tre mesi, le strade dell’allenatore e del club biancoceleste si separeranno. Un clima di tensione, ormai insostenibile, ha portato a una netta e logica conclusione. C’è ancora da capire se si tratterà di risoluzione contrattuale o dimissioni. Le parti, dunque, hanno deciso di non proseguire insieme: si aspetta solo il comunicato ufficiale del club. In casa Lazio, ad ora, le opzioni più quotate per il suo successore ricadono sui nomi di Marco Baroni (in pole) e Miroslav Klose.

I primi malumori, nati a causa di diverse vedute di mercato, si sono amplificati dopo un incontro a Formello tra l’ormai ex allenatore e la dirigenza rappresentata dal ds Fabiani: incompatibilità che sono diventate una conferma e una presa di coscienza da parte di entrambe le parti. Dopo un ulteriore incontro, in cui era presente anche il presidente Lotito, la linea era ormai stata tracciata. La stessa che ha allontano le due strade.