L’Italia under 17 è campione d’Europa. Gli azzurri, guidati da Massimiliano Favo, hanno battuto 3-0 il Portogallo nella finale di Limassol, a Cipro. Già al 7′, Federico Coletta porta in vantaggio la Nazionale italiana, poi ci pensa Francesco Camarda con una doppietta (al 16′ e al 50′) a puntellare il vantaggio e a chiudere la pratica.

Con i suoi 16 anni, 2 mesi e 26 giorni, l’attaccante delle giovanili del Milan è il più piccolo (anagraficamente) e, al tempo stesso, il più grande (calcisticamente) tra le fila dell’Italia, letteralmente trascinata nel trionfo contro i lusitani dopo aver contribuito a conquistare la finale con 2 reti in 4 partite. Si trattava della quarta finale della storia azzurra, dopo quelle perse nel 2013, 2018 e 2019.

“L’Under 17 di Favo ha compiuto un’impresa storica, ragazzi e staff tutti bravissimi. Per la prima volta l’Italia scrive il suo nome nell’albo d’oro nella competizione europea di categoria, a conferma di come bisogna dare fiducia ai nostri giovani. Merito del Club Italia, del coordinatore tecnico Maurizio Viscidi e di tutti i club che investono nei settori giovanili. Sento parlare spesso di modelli stranieri, ma dopo questo straordinario successo, l’argento al Mondiale Under 20 e il successo continentale dell’Under 19 dello scorso anno, il modello di riferimento in Europa è quello italiano”, ha esultato il presidente della Figc Gabriele Gravina.