Un uomo armato di coltello ha aggredito martedì sera, intorno alle 22.45, un candidato dell’ultradestra tedesca Afd al consiglio comunale di Mannheim, in Germania. L’uomo, secondo quanto riportato dalla Dpa è stato ferito da una persona che stava strappando i manifesti elettorali del partito. L’aggressore è stato arrestato. La Bild, inoltre, riporta che il portavoce dell’Afd, Emil Sänze ha identificato il politico aggredito: si tratta di Heinrich Koch, 62 anni. Non solo. Secondo il partito di estrema destra sarebbero tre gli aggressori, due dei quali ancora in fuga. “Siamo spaventati e sconvolti“, ha detto il capo del partito del Land del Palatinato del Reno, Markus Forhnmaier. Un attacco che, secondo l’Alternative fuer Deutschland, sarebbe stato orchestrato dagli estremisti di sinistra. Ma la notizia non è ancora stata confermata.

Seconda una prima ricostruzione, riportata dal quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung, Koch si trovava nel quartiere Rheinau di Mannheim quando ha visto tre persone che stavano danneggiando i manifesti elettorali dell’Afd. L’attivista-politico si è quindi avvicinato e uno dei tre aggressori lo ha colpito con un taglierino. Secondo la Dpa, in un video trasmesso dal partito di estrema destra tedesca, e che sembra essere stato girato dallo stesso candidato ferito, si vede Koch avvicinarsi all’uomo gridandogli “Fermati! Stai lì”. Ma l’aggressore, con in mano l’arma tagliente, lo colpisce, ferendolo. Koch è stato trasportato in ospedale dove ha passato la notte e, secondo quanto riportato dall’Afd, ha riportato tagli all’addome e una ferita all’orecchio.

È il secondo grave episodio a distanza di cinque giorni che sconvolge il Paese tedesco. Venerdì scorso, nella stessa città, un cittadino afghano di 25 anni, nato a Herat e residente in Assia, a circa 40 chilometri da Mannheim, aveva ferito sei persone durante un raduno di un movimento anti-Islam di estrema destra. Tra queste anche il 59enne attivista Michael Stürzenberger. Un accoltellamento in pieno giorno, intorno alle 11.30 di mattina, in cui aveva perso la vita un poliziotto di 29 anni.

L’aggressione era stata anche ripresa in diretta video sia dal canale di Stürzenberger che dagli attivisti di “Bürgerbewegung Pax Europa“, il movimento anti-islamista guidato dallo stesso politico-attivista. Un video che mostrava il 25enne aggressore attaccare con un coltello l’esponente dell’Afd cercando di pugnalarlo. Stürzenberger e uno dei suoi seguaci erano rimasti feriti a una gamba.

L’aggressione di questa mattina e quella di venerdì scorso a Stürzenberger si inseriscono in un quadro già molto teso in Germania a meno di quattro giorni dalle elezioni europee. Lo scorso 17 maggio il deputato regionale dell’Afd Martin Schmidt, era stato aggredito e ferito in un bar di Scwerin. Mentre all’inizio del mese, a Dresda, l’eurodeputato dell’Spd Matthias Ecke era stato aggredito e gravemente ferito mentre affiggeva manifesti. Stessa sorte era toccata ad un 28enne dei Verdi. E una terza aggressione era avvenuta l’8 maggio scorso. La vittima questa volta era stata Franziska Giffey, esponente socialdemocratica che attualmente ricopre il ruolo di senatrice con delega all’Economia nella città Land di Berlino. All’inizio di maggio, invece, l’Afd aveva denunciato un attacco contro il suo stand elettorale a Stoccarda. Un gruppo Antifa aveva rivendicato la responsabilità. Le aggressioni a esponenti politici, secondo i dati del ministero dell’Interno tedesco, sono aumentate nel 2023 del 53% rispetto all’anno precedente.