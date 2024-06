Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata questa notte, alle 2.34, in Svizzera ed è stata anche avvertita in Italia, in particolare in Piemonte e Lombardia. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma si è verificato ad una profondità di otto chilometri e ha avuto come epicentro la cittadina di Studen, piccolo comune con poco più di 3 mila abitanti, nel Canton Berna, sul passo del Pragel tra Svitto e Glarona. Al momento, non si hanno notizie di danni a persone o cose.

Credits foto: OpenStreetMap