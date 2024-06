La Nato ha due o tre anni per prepararsi ad un attacco russo: è la preoccupante previsione del capo della Difesa norvegese il generale Eirik Kristoffersen, in un discorso riferito martedì dall’agenzia Bloomberg. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz aveva appena finito di dire che la scelta di consentire a Kiev di colpire in Russia con le armi occidentali non provocherà un’escalation.

Il ragionamento di Kristoffersen riguardava la capacità della Russia di ricostruire le sue forze militari dopo lo sforzo bellico rappresentato dall’invasione dell’Ucraina: “Abbiamo una finestra per i prossimi 2-3 anni per ricostruire le nostre forze e i nostri arsenali, mentre sosteniamo Kiev”, ha argomentato il generale. La stima che arriva della Norvegia (Paese che non è nell’Ue ma è membro dell’Alleanza atlantica) è molto inferiore alle stime precedenti fatte dal ministro della Difesa Boris Pistorius, che aveva affermato di ritenere che Mosca avrebbe potuto attaccare un Paese dell’Alleanza tra “5-8 anni”.

Mosca: “Gli istruttori occidentali obiettivo legittimo” – Ad aumentare le preoccupazioni sul rischio di un confronto diretto tra Nato e Russia, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato martedì che gli istruttori occidentali inviati in Ucraina per addestrare le forze di Kiev “non saranno immuni dagli attacchi russi, che siano francesi o meno”.

Nelle stesse ore cancelliere Olaf Scholz garantiva ai media nazionali si è detto convinto che il cambio di rotta occidentale sul consenso all’uso di armi Nato per colpire obiettivi in Russia “non comporta rischi di escalation” del conflitto. “Come detto anche dal presidente americano, si tratta solo di essere in grado di difendere una grande città come Kharkiv”, ha detto Scholz. A smentire o confermare queste dichiarazioni ci saranno gli sviluppi delle prossime settimane sul fronte di guerra.

Ondata di attacchi da Kharkiv alla Crimea – Nelle ultime 24 ore le forze russe hanno portato avanti 2.200 attacchi contro postazioni, città e villaggi ucraini, ha riferito il portavoce dello stato maggiore di Kiev Andriy Kovaliov. Nello stesso arco di tempo, secondo la stessa fonte, i russi avrebbero perso 1.290 soldati, 15 carri armati, 18 veicoli corazzati da combattimento, 65 sistemi di artiglieria, due sistemi di razzi a lancio multiplo, tre sistemi di difesa aerea, 27 droni aerei operativi e tattici, 69 veicoli, e 12 unità di equipaggiamento speciale. Gli ucraini sarebbero anche riusciti a intercettare e distruggere due missili ipersonici Iskander partiti dalla Crimea.

Mentre sul fronte di Kharkiv non si registrano particolari avanzate, l’Ucraina ha affermato di aver “attaccato con successo un passaggio per traghetti nella Crimea occupata e un terminal petrolifero nel Krai di Krasnodar”, in Russia. Nelle ultime ore sono circolate sui social diverse testimonianze di attacchi ucraini su suolo russo con l’uso di missili occidentali, in particolare gli americani Himars e Glmrs. Secondo gli ucraini, l’esercito russo avrebbe dispiegato sistemi di difesa aerea S-300 tra gli edifici residenziali di Sebastopoli, in Crimea.