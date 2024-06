Continua il botta e risposta a distanza tra l’imprenditore Flavio Briatore e i deputati di Avs, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, dopo che questi ultimi hanno organizzato una protesta, lo scorso 29 maggio, proprio di fronte al Twiga di Briatore. L’imprenditore, in un video, li ha definiti “coppia da zeru tituli”, aggiungendo che “sono invidiosi”. I due deputati, sempre in un video, hanno sottolineato come a fronte di 8 milioni di euro di fatturato del Twiga, Briatore paghi solo 21mila euro di tasse. “Gli italiani sono incazzati – hanno detto – e sì, noi siamo una coppia all’antica, paghiamo le tasse in Italia”.