L’ex campione italiano e del mondo di karate Loris Comparin, 46 anni, è morto per le complicanze di una tonsillite e una setticemia. Comparin, originario di Thiene ma residente ad Arsiero (Vicenza), come riportano i quotidiani locali, era stato ricoverato in ospedale.

È stato il presidente della Fesik (Federazione Educativa Sportiva Italiana Karate) Sean Henke a dare la notizia della scomparsa: “Questa è una notizia che non avrei mai voluto sentire – scrive in un post Facebook. – Loris è stato un ragazzo meraviglioso, quale sarebbe stato impossibile non volere bene. Sempre allegro, sorridente, gioviale. A volte un po’ pazzerello; quella sana follia di chi ama la vita e ne vuole gustare ogni attimo. È stato un grande atleta, uno dei più grandi che la Fesik abbia mai avuto”. Comparin è infatti stato ben 23 volte medaglia d’oro in Italia, tre volte a livello europeo, quattro volte campione del mondo e due volte intercontinentale nella specialità Kumite (combattimento).

Increduli gli amici. “Se fossimo nati in un’altra epoca, saresti stato cantato e ricordato nei racconti intorno al fuoco…I Guerrieri come te, nella vita combattono per il Rispetto, per l’Onore, per la Gloria…sei stato il Capitano di una nazionale di combattenti…chi ti ha conosciuto sul tatami sa che hai dato molto che hai sempre cercato di difendere con tutto te stesso i tuoi compagni nella battaglia…non sarò triste per la tua morte – scrive un amico – ma felice per averti conosciuto e vissuto per una parte importante della mia vita…Grazie Guerriero…Grazie Amico…grazie”.

