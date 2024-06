Tra la Juventus e Massimiliano Allegri finisce nel peggiore dei modi: in tribunale. Che l’allenatore livornese fosse in uscita dal club bianconero lo si era capito ormai da mesi, ipotesi diventata certezza dopo il licenziamento con effetto immediato per la sceneggiata al termine della finale di Coppa Italia vinta contro la Lazio. Ma adesso, come scrive Repubblica, la società ha rifiutato la proposta di accordo avanzata dall’entourage del tecnico, accettando di dirimere ogni questione nelle aule di tribunale.

La Juventus, si legge, ha infatti inviato all’ormai ex allenatore bianconero la notifica del licenziamento per giusta causa. Le motivazioni sono evidenti: Max Allegri, al termine del match, ha prima inveito contro gli arbitri, poi, durante i festeggiamenti, ha invitato il direttore tecnico Cristiano Giuntoli, con il quale non è mai andato troppo d’accordo, a non prendersi la scena e farsi da parte, fino poi a urlare contro il designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Infine, nel tunnel che porta negli spogliatoio ha anche minacciato il direttore di Tuttosport Guido Vaciago. Un diverbio, quest’ultimo, al quale è comunque seguito un chiarimento tra i due nei giorni successivi.

Un atteggiamento che gli è costato il licenziamento immediato. Ma Allegri non sembra essere d’accordo così, come aveva scritto La Gazzetta dello Sport pochi giorni fa, il suo team ha proposto di chiudere l’intera faccenda chiedendo alla Juventus un compenso pari a 14 milioni di euro lordi (per lui e per lo staff) anziché i 20 inizialmente previsti dal contratto che lo lega ai bianconeri fino al giugno 2025. Il ‘no’ ufficiale della Juve, arrivato mentre l’allenatore si trova a Londra per assistere alla finale di Champions League, sembra indirizzare la vicenda verso un esito annunciato: un ricorso di Allegri al tribunale del Lavoro.