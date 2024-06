Una ragazza di 24 anni è a processo a Rimini con le accuse di minaccia, lesioni personali e danneggiamento per aver preso di mira più volte la suocera, che avrebbe tentato ripetutamente di mettersi in mezzo tra lei e il marito, nonché figlio della vittima. La giovane è arrivata addirittura a inserire la sua foto su un sito di incontri, dove compariva come persona che cercava nuove relazioni ed era stata descritta come “donna sposata che si offriva con la massima riservatezza”.

I fatti risalgono al 2022. La 24enne nata in Sudamerica, ma residente a Bologna, rimproverava all’altra donna di essersi intromessa nella storia d’amore con il marito poiché non vedeva di buon occhio la relazione fra i due. Stanca delle azioni della suocera, ha cercato di vendicarsi in ogni modo possibile. La ragazza non solo ha insultato la madre del compagno, rivolgendo frasi come “se fai in modo di fare finire la mia relazione con tuo figlio, sei una donna morta“, ma l’ha anche aggredita con sputi e incursioni prepotenti all’interno del suo appartamento. Fino alla cattiveria della pubblicazione su un sito di incontri di una sua foto con la descrizione “donna sposata, massima riservatezza”.

Per questi comportamenti la giovane, difesa dall’avvocato Gian Vito Califano e rinviata a giudizio dal gup Raffaella Ceccarelli, è a processo davanti al giudice monocratico di Rimini con varie accuse. Tra queste quella di lesioni, in quanto la suocera ha denunciato uno spintone subìto a causa del quale ha riportato un trauma contusivo della parete toracica ed è stata dimessa dal pronto soccorso con una prognosi di sette giorni. La prossima udienza è prevista per lunedì 3 giugno, quando sarà ascoltata la parte offesa, la suocera appunto, costituitasi parte civile nel procedimento.