Il Mugello è tricolore, almeno per la Sprint Race. Sul circuito fiorentino, settima tappa stagionale della MotoGP, ha vinto Francesco Bagnaia (19’06.215) spezzando un tabù che durava da ormai troppo tempo: il campione in carica con la Ducati trionfa in una Sprint dopo quasi un anno. Con circa un secondo e mezzo di ritardo, al secondo posto, ha chiuso Marc Marquez (+1.398) che centra così il quinto podio della mini gara che va in scena il sabato del weekend. Nel trio di testa anche Pedro Acosta (+3.995).

Bagnaia si è preso la scena al Mugello, riscattandosi dopo la caduta nella gara corta sulla pista della Catalogna. Una Sprint condotta nello stesso identico modo dal piemontese, cioè praticamente in solitaria. Così, può finalmente festeggiare: Bagnaia aveva vinto l’ultima in Austria il 19 agosto scorso e in questa stagione non era mai andato a premio. Il secondo classificato Marquez, a un certo punto, ha tentato la rimonta senza riuscirci. Lo spagnolo ha confermato la sua competitività, vincendo la quinta medaglia su sette gare. Dietro Acosta, ai piedi del podio è arrivato Franco Morbidelli, partito sesto e arrivato quarto. In quinta e sesta posizione, Maverick Viñales e Fabio Di Giannantonio.

Il sabato pomeriggio diventa motivo di festa anche per la caduta di Jorge Martin. Il pilota in sella alla Ducati Pramac è andato giù a tre giri dal termine perdendo il controllo della sua moto che, poco prima, aveva provocato il ritiro di Enea Bastianini dopo un contatto regolare. Questo ravviva la corsa alla cima della classifica: Martin e Bagnaia, al momento, sono distanti solamente 27 punti (155 contro 128).