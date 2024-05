L’impresa del giorno al Roland Garros porta la firma di Matteo Arnaldi. Il numero 6 al mondo Andrey Rublev battuto nettamente in tre set: 7-6, 6-2, 6-4. Il 23enne di Sanremo conquista così gli ottavi di Parigi, eguagliando il suo miglior risultato in uno Slam (agli Us Open 2023). Un successo che riavvicina Arnaldi alla top 30 della classifica mondiale, che soprattutto lo riporta a quel livello di tennis altissimo che già aveva messo in mostra per lunghi tratti della passata stagione. Ora agli ottavi se la vedrà con il vincente della sfida tra il greco Stefanos Tsitsipas e il cinese Zhinzhen Zhang.

L’azzurro – oggi numero 35 al mondo – ha infatti messo in mostra sul Suzanne–Lenglen il meglio del suo repertorio. E il risultato è una prestazione da 47 vincenti e appena 19 errori non forzati. Un autentico muro contro il quale Rublev è andato a sbattere sempre più forte, fino a perdere completamente il suo già fragile controllo mentale. Arnaldi è stato bravo invece a diventare sempre più solido, caricato dal primo set vinto 8-6 al tie–break, grazie a un set point giocato in modo spettacolare, con il recupero di una palla corta che ha fatto alzare in piedi tutto il pubblico parigino. Break e contro-break all’inizio del secondo parziale, poi Arnaldi però non ha più perso il servizio. Ha dominato con un parziale di 5 game a zero. E nel terzo ha capitalizzato l’unica palla break concessa, per poi chiudere al primo match point. Semplicemente perfetto.

“Non ero il favorito, non è mai facile in certe situazioni. Le condizioni del campo erano molto diverse, il campo era molto umido e le palle pesanti. Ho cercato di mettere energia e l’andamento della partita mi ha dato fiducia“, ha commentato Arnaldi. “I risultati degli italiani? Stiamo giocando in modo fantastico. Questa cosa ci spinge gli uni con gli altri a dare il meglio, se qualcuno fa qualcosa di buono acquisiamo sempre più fiducia, il nostro obiettivo è fare sempre meglio e questa cosa sta funzionando. E’ bellissimo giocare in una atmosfera del genere, non vedo l’ora di vederci al prossimo turno”.

Agli ottavi anche Cocciaretto

Arnaldi infatti è stato il primo a qualificarsi agli ottavi nel tabellone maschile, ma non il primo italiano vittorioso di giornata. Il campo Suzanne–Lenglen infatti ha assistito a un’altra vittoria azzurra. Un’esuberante Elisabetta Cocciaretto ha conquistato gli ottavi del Roland Garros femminile superando in due set la russa Liudmila Samsonova, 17esima della classifica mondiale, con il punteggio di 7-6 (4) 6-2. L’azzurra, n. 51 Wta, se la vedrà ora con la statunitense numero 3 del mondo Coco Gauff, che battuto in due set (6-2, 6-4) l’ucraina Dayana Yastremska.