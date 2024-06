Lo storico ritorno del Como in Serie A ripartirà da Verona. Nella giornata odierna, venerdì 31 maggio, il comune di Verona ha accolto positivamente la richiesta del club biancoblu e dell’Amministrazione comunale di Como di poter inserire lo stadio “Marcantonio Bentegodi” come impianto da utilizzare per le prime partite casalinghe nel campionato 2024/2025.

Il motivo? Attualmente lo stadio “Giuseppe Sinigaglia” non risponde ai criteri infrastrutturali richiesti dalla Lega Serie A e, dunque, saranno necessari lavori di adeguamento alla struttura che si affaccia sul lago di Como. I lavori sono previsti durante l’estate e, ipoteticamente, termineranno nella prima settimana di settembre.

Allo stesso modo, per evitare problemi di logistica, il Como starebbe pensando di disputare le prime partite in trasferta, così da permette la fine dei lavori. In caso contrario, il Bentegodi sarà a piena disposizione del club.

I lavori al Sinigaglia

Lo stato attuale delle cose parla di una capienza di soli 7.500 spettatori, cifra lontana dai 12.000 richiesti come numero minimo dalla Serie A. Il primo obiettivo resta però quello di raggiungere almeno i 10.500 posti necessari per ottenere una deroga annuale. E non finisce qui: da tempo infatti lo stadio è inserito nell’elenco dei beni storico-artistico-monumentali, e qualsiasi progetto di restyling radicale potrebbe andare incontro a una serie di ostacoli.