Primo posto e record della pista. Il weekend in Catalogna di Aleix Espargaró comincia nel miglior modo possibile. Il giorno dopo aver annunciato il ritiro (al termine della stagione), il pilota spagnolo registra il miglior tempo di sempre – nella “sua” pista – nel corso delle pre-qualifiche. 1:38.562 è il tempo che gli permette di qualificarsi al Q2 e di riscrivere, per quanto non si sa, la storia di questo circuito. Tra le tante sorprese di giornata, escluso dal Q2 Marc Marquez che si è posizionato dodicesimo: per lui sarà decisivo il Q1 di sabato 25 maggio.

Espargaró: “Voglio godermi questo weekend”

“Sono tranquillo, ho preso la decisione giusta e ora c’è solo da divertirsi, anche se girando pensavo a quanto mi mancherà l’Aprilia l’anno prossimo. È bello finire la carriera divertendosi e lottando per i primi posti. Non ho nessun ripensamento, sono al 100% convinto di aver preso la decisione giusta. Voglio stare con la mia famiglia, sono ancora giovane e voglio ancora andare in moto, ma lo stress e il calendario sono un po’ troppo per me… Mi sento un pilota già ritirato, ma con una moto fortissima, è una bella sensazione. È un bel weekend e voglio davvero godermelo”. Queste le prime sensazioni del pilota spagnolo dopo aver corso con il miglior tempo nelle pre-qualifiche.