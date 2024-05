Aleix Espargaró si impone nella Sprint Race di Barcellona nel gran premio della Catalunya di MotoGp davanti a Marc Marquez e Pedro Acosta. Quarto posto per Jorge Martin e quinto per Enea Bastianini. Gara costellata dalle cadute con la più incredibile per Francesco Pecco Bagnaia, scivolato via alla curva 6 dell’ultimo giro mentre era in testa e lanciato verso la vittoria al Montmelò.

Il pilota spagnolo dell’Aprilia continua così nel suo week end perfetto, iniziato con la conquista della pole position dalla quale scatterà domenica nella gara ufficiale. Il tutto poche ore dopo aver annunciato il suo ritiro dalle corse al termine della stagione. Grazie ai risultati nella gara sprint, Marquez rosicchia qualche punto al leader della classifica Mondiale che resta sempre sempre leader Martin, ma ora 37 punti sul primo inseguitore che è appunto il connazionale e non più Bagnaia, scavalcato anche da Enea Bastianini.

Per Bagnaia è il terzo ritiro nelle ultime tre gare sprint, con punti preziosi che vengono lasciati per strada in ottica mondiale. Come il pilota campione in carica, nel corso della Sprint sono caduti mentre erano in testa prima lo spagnolo Raul Fernandez su Trackhouse e poi il sudafricano Brad Binder su Ktm. Per la Ducati ufficiale buon quinto posto per Bastianini, seguito da Fabio Di Giannantonio con una moto del Team VR46. Chiudono la top ten Jack Miller su Ktm, Maverick Vinales sull’altra Aprilia, Marco Bezzecchi sull’altra moto del Team VR46 e il francese Fabio Quartararo su Yamaha.