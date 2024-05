Archiviato Le Mans, per la MotoGp è la volta del Gran premio della Catalogna, sul circuito di Montmelò a Barcellona. Dopo il weekend perfetto del leader mondiale Jorge Martin – in Francia è stato primo in qualifiche, Sprint e gara – il distacco dello spagnolo sugli avversari è di oltre trenta punti. A Le Mans, “Pecco” Bagnaia si è fatto beffare a pochi metri dall’arrivo da Marc Marquez. L’obiettivo è quello di tornare in cima al podio per poter ricucire lo svantaggio accumulato nelle ultime gare. Nella classifica generale, tra il secondo e il quinto sono solo dieci i punti di distacco: dunque, ancora tutto aperto dietro a Martin.

Gli orari del weekend in Catalogna

Venerdì 24 maggio le sessioni di prove libere delle tre categorie, con la MotoGp che chiuderà la giornata alle ore 15, quando i tempi sono già decisivi per l’accesso alla Q2. Sabato 25 maggio giornata di qualifiche e nel pomeriggio la Sprint della MotoGp, sempre alle ore 15. Domenica 26 maggio i gran premi delle tre classi: la MotoGp alle tradizionali ore 14 italiane, preceduta dalle gare di Moto3 e Moto2.

Dove Seguire in Tv il Gran Premio

Si potranno seguire tutte le fasi del Gran Premio di Catalogna attraverso diverse piattaforme. Gli abbonati a Sky e alla piattaforma streaming Now possono seguire in diretta tutte le sessioni e le gare del weekend. Canali di riferimento Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGp, disponibili anche in streaming su SkyGo. Per seguire il weekend di MotoGp in chiaro invece c’è TV8: offrirà la diretta delle qualifiche e della Sprint di MotoGp il sabato e le gare di tutte e tre le classi la domenica ma in differita. Di seguito il palinsesto completo.

Il programma del weekend (Sky e Now)

Venerdì 24 maggio – DIRETTA

Ore 8.55: Moto3 – prove libere 1

Ore 9.45: Moto2 – prove libere 1

Ore 10.40: MotoGP – prove libere 1

Ore 13.15: Moto3 – prove libere 2

Ore 14: Moto2 – prove libere 2

Ore 14.55: MotoGP – Pre qualifiche

Sabato 25 maggio – DIRETTA

Ore 8.35: Moto3 – prove libere 3

Ore 9.20: Moto2 – prove libere 3

Ore 10.05: MotoGP – prove libere 2

Ore 10.45: MotoGP – qualifiche

Ore 12.10: Moto E – Race 1

Ore 12.45: Moto3 – qualifiche

Ore 13.40: Moto2 – qualifiche

Ore 14.55: MotoGP – Sprint

Ore 17.00: Moto E – Race 2 (differita)

Domenica 26 maggio – DIRETTA

Ore 11: Moto3 – gara

Ore 12.15: Moto2 – gara

Ore 14: MotoGP – gara

Il programma del weekend (TV8)

Sabato 25 maggio – DIRETTA

Ore 10.50: MotoGP – qualifiche

Ore 12.50: Moto3 – qualifiche

Ore 13.45: Moto2 – qualifiche

Ore 15.00: MotoGP – Sprint

Domenica 26 maggio – DIFFERITA

Ore 13: Moto3 – gara

Ore 14.15: Moto2 – gara

Ore 16: MotoGP – gara