Per la Formula 1 è il quel momento della stagione. Dopo Imola, l’ottavo Gran Premio della stagione è nello storico circuito del Principato di Monaco. Nella “casa” di Charles Leclerc, la Ferrari vuole puntare al gradino più alto del podio (ottenuto quest’anno in Australia con Carlos Sainz). “Vogliamo essere protagonisti: per Charles è una gara speciale, sappiamo che ha fortissime motivazioni e siamo pronti a supportarlo per centrare il suo obiettivo”. Queste le parole di Frédéric Vasseur, Team Principal e General Manager della Ferrari.

Il Gran Premio italiano, però, ha sciolto qualsiasi dubbio se mai ce ne fosse bisogno – nonostante la precedente vittoria a Miami di Lando Norris: Max Verstappen è l’uomo da battere. Lo strapotere della Red Bull rimane incontenibile: Montecarlo sarà un altro test per valutare gli aggiornamenti tecnici apportati alla SF-24.

Dove e quando vedere qualifica e Gran Premio

Il GP di Monaco è disponibile in diretta tv per gli abbonati a Sky e alla piattaforma streaming NOW. L’evento viene trasmesso su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 HD. Tutto il weekend del Principato di Monaco è disponibile inoltre in live streaming su Sky Go. In chiaro su TV8 è possibile seguire – in differita– le qualifiche e la gara della domenica, entrambe alle ore 18.30. La gara comincerà alle canoniche ore 15.

Orari TV di Sky e Now (diretta)

VENERDÌ 24 MAGGIO

Prove Libere 1: ore 13:30 – 14:30

Prove Libere 2: ore 17:00 – 18:00

SABATO 25 MAGGIO

Prove Libere 3: ore 12:30 – 13:30

Qualifiche: ore 16:00 – 17:00

DOMENICA 26 MAGGIO

Gara: ore 15:00

Orari TV8 (differita)



SABATO 25 MAGGIO

Qualifiche: ore 18.30

DOMENICA 26 MAGGIO

Gara: ore 18.30