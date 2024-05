Nel ricordo di Ayrton Senna. Quello di Monaco sarà un weekend speciale per la McLaren. In collaborazione con il marchio Senna e OKX (partner ufficiale), la scuderia omaggerà la leggenda brasiliana con una livrea speciale. A 30 anni dalla sua scomparsa, la colorazione della monoposto sarà ispirata al suo iconico casco. Nel corso della sua carriera con McLaren, Senna ha vinto tre titoli mondiali e quattro campionati costruttori (35 Gran Premi vinti su 41 disputati).

1 /5 mclaren

Lando Norris, Oscar Piastri e l’intera squadra indosserà anche un kit ispirato a Senna. “Senna Sempre”, invece, è il nome della macchina su strada che uscirà in edizione limitata: creata e dipinta a mano da McLaren Special Operations, la livrea richiama il “suo” Brasile.

Zak Brown, Ceo di McLaren: “Un onore correre per lui”

“Il team è orgoglioso di riconoscere e celebrare la straordinaria vita e l’eredità sportiva di Ayrton Senna attraverso questa livrea McLaren. Senna rimane venerato e rispettato come la più grande icona della Formula 1 e il pilota più decorato della McLaren. Il suo impatto sulla McLaren è enorme, non solo attraverso il suo record di corse ma anche attraverso la sua presenza all’interno della squadra, e ora la sua eredità. Quindi è un onore correre per lui sul suo circuito di maggior successo con i suoi colori verde, giallo e blu”. Queste le parole di Zak Brown, CEO di McLaren Racing. Alle sue dichiarazioni, si sono aggiunte quelle di Bianca Senna, nipote di Ayrton e CEO di Senna Brand: “È un modo fantastico per celebrare la sua vita e la sua eredità attraverso i suoi colori iconici su entrambe le vetture. La McLaren significava molto per lui e insieme hanno raggiunto un risultato tanti successi, molti dei quali sono ricordati ancora oggi da tanti. Sarà speciale vederla correre sulle strade di Monaco, un circuito che gli ha regalato tante gioie e tanti trionfi”.

credits foto: mclaren.com