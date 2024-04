“Di fronte al fascismo e all’autoritarismo, nessuno si salva da solo”. È questo il messaggio che lo scrittore Antonio Scurati ha mandato dalla Fondazione Feltrinelli di Milano. Dopo lo stop al monologo in Rai, l’autore ricorda l’importanza di scendere in piazza in occasione del 25 aprile: “L’unica possibilità che le persone nonviolente e civili hanno per contrastare la brutalità è il numero, il popolo, è la democrazia – spiega Scurati – forse non siamo maggioranza numerica, non importa, siamo in tanti e ogni volta che uno di noi viene attaccato con brutalità tutti quanti dobbiamo reagire altrimenti prevalgono loro”.