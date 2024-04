Notizie positive per Evan Ndicka. Il difensore giallorosso, che nel corso della partita contro l’Udinese nella 32esima giornata di Serie A si era accasciato improvvisamente a terra, è stato dichiarato idoneo alla ripresa dell’attività sportiva. Ndicka, come riportato dall’Ansa, si è sottoposto a degli accertamenti alla clinica Villa Stuart di Roma che hanno escluso patologie cardiache e confermato la guarigione del pneumotorace rimediato in partita.

Il calciatore si è sottoposto a esami cardiologici e polmonari di terzo livello, i cui risultati sono confortanti. Non è stata rilevata alcuna complicazione a livello cardiologico e quindi potrà tornare ad allenarsi. Probabilmente lo farà già nei prossimi giorni per puntare a tornare in campo il prima possibile. La Roma è attesa da appuntamenti importanti in campionato, dove c’è da battere la forte concorrenza dell’Atalanta per il quinto e ultimo posto in Champions, ma soprattutto in Europa League. La squadra della capitale ha sconfitto il Milan ai quarti di finale e giovedì 2 maggio giocherà la semifinale di andata contro il Leverkusen. Daniele De Rossi avrà bisogno di Ndicka, che grazie all’ok dai medici è pronto a tornare.