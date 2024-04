Il difensore centrale della Roma Evan Ndicka ha avuto un malore durante l’incontro con l’Udinese. Si sono vissuti attimi di paura alla Bluenergy Arena quando l’atleta ivoriano, al minuto 70′ e quando le due squadre erano sull’1-1, si è accasciato a terra. Il giocatore si toccava il petto all’altezza del cuore. Immediato l’intervento dello staff medico con il defibrillatore che però non è stato utilizzato. Ndicka, 24 anni, è uscito dal campo in barella cosciente e mostrando il pollice verso l’alto.

L’arbitro Luca Pairetto ha fermato subito il gioco e, dopo qualche minuto di incertezza, in cui il tecnico Daniele De Rossi e il capitano Gianluca Mancini sono rientrati negli spogliatoi per verificare lo stato di salute dell’ivoriano, ha deciso di sospendere definitivamente il match, fino a quel momento sul punteggio di 1-1 in virtù delle reti di Pereyra al 23′ del primo tempo e di Lukaku, di testa, al 19′ della ripresa. L’allenatore della Roma è poi tornato sul campo di gioco e ha parlato con l’arbitro. Poco dopo è arrivata la decisione di sospendere la partita definitivamente. I giocatori della Roma, visibilmente colpiti per il malore del compagno 24enne, non se la sono sentita di proseguire il match e l’Udinese ha accolto la richiesta della squadra avversaria. In serata è poi arrivata una foto di Ndicka, cosciente e in ospedale, sugli account social della Roma: “Evan si sente meglio ed è di buon umore, resterà in osservazione per accertamenti in ospedale. Forza Evan”.

I 20 minuti rimanenti dovrebbero essere recuperati entro 24 ore, ma essendo in calendario il ritorno dei quarti di finale di Europa League probabilmente il resto della partita sarà recuperato in una data da decidere. Da regolamento la partita ripartirà dal 72′ in una data che dovrà stabilire la Lega Calcio e che potrebbe non essere immediata. La classifica della Serie A resta dunque ‘congelata’ sia per quanto riguarda la lotta Champions che per quella relativa alla salvezza. La decisione dell’arbitro ha ricevuto gli applausi dell’intera Bluenergy Arena. Il giocatore è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Al momento non si conoscono le cause del malore.