“Forza Vis Nova!”. Con tanto di bacio a fine video. Non sarebbe nulla di che, se il protagonista non si chiamasse Neymar. L’attaccante brasiliano che saluta il Vis Nova? Ma cos’è il Vis Nova? Nome completo: Vis Nova Giussano, una squadra brianzola affiliata all’Inter che gioca in Eccellenza e che ha avuto a sorpresa un tifoso d’eccezione. O’ Ney. Nel giro di poche ore, il video è diventato virale. Ma dove ha origine?

La storia è curiosa. Non tanto per la genesi, quanto per la diffusione. Il papà di uno dei calciatori della Vis Nova è in vacanza a Riad e riesce ad avvicinarsi al giocatore dell’Al Hilal. Pronti, via: “Forza Vis Nova!”, dice l’attaccante. Il video viene inoltrato alla società, che lo pubblica sui social. Finisce qui? No: i brianzoli ne riescono a ottenere anche uno da Nicola Ventola, che qualche volta ha seguito le Lucertole di Giussano e che ha voluto augurare una buona partita all’Under 19 impegnata nei playoff di categoria.

Un’esplosione sui social che nemmeno in società si aspettavano. “È andata ben oltre le aspettative”, raccontano i dirigenti. E sarebbe stato strano il contrario. L’attenzione, di colpo, si è catapultata sul club neroverde che gioca nello stadio intitolato a Stefano Borgonovo, di origini giussanesi, ma che quest’anno ha vissuto purtroppo la delusione della retrocessione in Promozione.

L’obiettivo del prossimo anno è quello di risalire subito, sfruttando anche la partnership con l’Inter, fresca campione d’Italia, che spesso invia i suoi giovani per una formazione annuale. Passo dopo passo, con un’attenzione social se non internazionale, almeno molto singolare.