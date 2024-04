Il Giudice sportivo di Serie A ha pronunciato il suo verdetto: un turno di squalifica per Theo Hernandez e Dumfries e due per Davide Calabria, espulsi a poca distanza gli uni dagli altri nei minuti finali del derby fra Milan e Inter, che è terminato 1 a 2 e ha sancito la vittoria aritmetica del 20esimo scudetto nerazzurro. La trasferta di questo fine settimana a Torino contro la Juventus si preannuncia un po’ più difficile per gli uomini di Pioli, visto che l’allenatore non potrà contare su due dei suoi uomini chiave.

I provvedimenti del Giudice sportivo sono arrivati di fronte a quanto accaduto negli ultimi istanti di Milan-Inter, due episodi che hanno macchiato una partita corretta fino a quel momento. Al 93esimo, mentre i rossoneri si lanciavano in uno degli ultimi attacchi disperati del match, Theo Hernandez e Dumfries sono venuti a contatto fino a prendersi per il collo (l’olandese è uscito dal campo con la magia strappata). L’arbitro li ha espulsi immediatamente e per lo scontro entrambi sono stati squalificati per un turno. Al 96esimo, invece, sugli sviluppi di un calcio d’angolo Calabria ha sferrato una gomitata a Frattesi colpendolo in pieno volto. Per il capitano rossonero sono due i turni di squalifica e quindi salterà sia la partita con la Juventus, sia quella con il Genoa in casa. Il Milan si trova attualmente secondo a 69 punti, seguito dai bianconeri (64) e dal Bologna (62).