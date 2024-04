Il consigliere regionale del Lazio, Flavio Cera ha parcheggiato la sua auto, una jaguar, su un posto riservato ai disabili. Lo scrive l’edizione romana di Repubblica che pubblica anche una foto del suv. Il consigliere di Fratelli d’Italia è anche presidente della Commissione affari istituzionali e statuari, lotta alla criminalità e antimafia. Cera ha lasciato l’auto, una jaguar F-pace 2.0 d, negli spazi riservati ai portatori di handicap. Ma non è la prima volta. L’auto è stata lasciata sulle strisce gialle anche a Bellegra, in provincia di Roma, dove Cera è stato consigliere comunale. Ai giornalisti che gli hanno chiesto il perché abbia lasciato lì la sua auto, il consigliere meloniano ha preferito non rispondere.