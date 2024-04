Non ci sarà il nome di Elly Schlein nel simbolo del Pd per le Europee. Lo ha annunciato la segretaria in una diretta Instagram in cui ha presentato i profili dei candidati. “Il contributo migliore a questa squadra lo posso dare correndo assieme alla lista”, ha spiegato la leader dem. L’ipotesi del suo nome nel simbolo aveva creato non pochi malumori nel Pd. “Siamo l’unico partito che discute al suo interno” ha rivendicato la segretaria. “La capacità di guida non si misura nella forza del pugno, ma dal polso e dall’orecchio ben teso a terra, nell’ascoltarci e nel fare sintesi“