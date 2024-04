Qualifiche sul circuito di Shanghai a trazione Red Bull. La scuderia austriaca ha monopolizzato la prima fila e in Cina, il quinto appuntamento della stagione di Formula 1, partirà con Max Verstappen primo e Sergio Perez davanti a tutti gli altri. Dopo la vittoria centrata nella Sprint Race di questa mattina, il campione del mondo in carica ha ribadito la sua forza ottenendo la quinta pole position consecutiva di questo inizio di stagione e la 37esima in carriera. Il suo tempo di 1’33″660 è stato di circa tre decimi e mezzo più rapido di quello del compagno, che ha fermato il cronometro sull’ 1’33″982.

In terza posizione si è imposto Fernando Alonso, pilota dell’Aston Martin, in grado di riscattare la prestazione in Sprint Race terminata con un ritiro a causa della foratura di una gomma. Più indietro le Ferrari che partiranno con Charles Leclerc al sesto posto (1’34″289) e Carlos Sainz al settimo (1’34″297). Il pilota monegasco si è trovato in difficoltà soprattutto nel primo settore, ma è riuscito ad arrivare davanti al compagno che, a metà del Q2, ha perso il controllo della sua monoposto all’ultima curva del circuito cinese ed è finito contro le barriere.

Per la Ferrari, quello che doveva essere un weekend di riconferme, rischia di trasformarsi in un fine settimana più nero che rosso anche a causa del botta e risposta di fine Sprint Race fra i due piloti della scuderia di Maranello. Infine, è stato deludente quello che sarà pilota Ferrari dalla prossima stagione: Lewis Hamilton è stato eliminato nel corso della Q1 e domani partirà dal 18esimo posto. Il Gran Premio di Cina partirà domenica 21 aprile alle ore 9 italiane.

La griglia di partenza del Gp di Cina