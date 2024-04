NBA Freestyle | Pillole sui Play-in: LeBron James è tornato 20enne. Golden State, siamo ai titoli di coda?

LeBron James (Lakers)

Intorno al quinto minuto del primo quarto – nella vittoria contro New Orleans – ha recuperato palla su un pasticcio di Zion Williamson e ha preso la corsia centrale in palleggio con una falcata degna di un ventenne venuto su a via di piatti genuini della nonna. Buon segno. Sembra aver ritrovato la freschezza atletica nel periodo giusto. Se vi stavate chiedendo perché da quando è al liceo lo chiamano “Il Prescelto”, guardatevi il modo in cui ha servito i tiratori in spot-up sul perimetro, disorientando costantemente la difesa dei Pelicans. Osservate il passaggio schiacciato a terra in transizione per Jaxson Hayes, poi salito al sesto piano per la schiacciata bimane. Ammirate il no-look-pass per Austin Reeves in taglio sulla linea di fondo nel terzo quarto. LeBron James vede e prevede tutto in campo. Ancora. Detta le traiettorie con perfetto timing e quasi sempre in anticipo sul marcatore. Non ha virtualmente limiti nelle letture da qualsiasi posizione. Ha chiuso la partita con 23 punti, 9 assist e 9 rimbalzi (quasi tripla-doppia). Ed è primo turno dei playoff per i Los Angeles Lakers. Proibitivo, perché contro i Denver Nuggets. Ma un mezzo successo considerata la stagione tribolata.