L’Inter gioca per lo Scudetto, ma almeno in parte anche per l’ambiente. In occasione del derby con il Milan di lunedì 22 aprile (ore 20.45), nel quale possono vincere matematicamente il campionato di Serie A, i nerazzurri scenderanno in campo con una patch speciale sulla manica della maglia. Si tratta dei cosiddetti “Ext1nction Numb3rs”, cioè numeri che spiegano in maniera equivocabile la crisi climatica che stiamo attraversando e di cui WWF si fa portavoce da anni.

La società di Steven Zhang, infatti, ha deciso di sostenere la campagna del WWF Italia “Il Panda Siamo Noi” e il 22 aprile, data in cui cade anche la Giornata della Terra oltre al derby, giocherà con dei numeri speciali sulle maniche che raccontano un dato o un messaggio di mobilitazione particolare. Ogni giocatore quindi avrà una cifra aggiuntiva che corrisponde all’attuale numero di maglia. Per esempio il numero 1 del portiere Sommer spiega come “Abbiamo 1 solo pianeta a disposizione”, il numero 9 di Thuram racconterà i 9 ettari di foreste che vengono distrutti ogni minuto e il 10, indossato da Lautaro Martinez, indicherà come negli ultimi 14 anni si sia verificato un calo medio del 10% della biodiversità. L’obiettivo è di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’emergenza ambientale che caratterizza il nostro presente e rischia di compromettere in maniera sempre più grave il nostro futuro.

Il vice presidente nerazzurro Javier Zanetti si è detto felice di sostenere questa causa: “Siamo molto orgogliosi di questa collaborazione che ci permette di fare da cassa di risonanza su un tema molto importante. Il linguaggio dello sport, i suoi valori universali, riescono a favorire il cambiamento ed a raggiungere i cuori di milioni di appassionati. Siamo certi che questo appello non rimarrà inascoltato”. Dall’altra parte, la direttrice generale del WWF Italia Alessandra Prampolini ha ringraziato l’Inter per l’appoggio: “La crisi climatica e quella di biodiversità riguardano tutti noi. Riguardano il nostro presente e riguardano il nostro futuro che rischia di essere estremamente diverso da come lo immaginiamo. Siamo felici che l’Inter abbia scelto di mettere a disposizione i numeri delle proprie maglie per comunicare con noi in modo semplice e diretto l’impatto dei nostri stili di vita e dei nostri modelli produttivi che stanno mandando in ‘bancarotta’ la Natura”. Nei giorni successivi al derby di Milano, poi, alcune maglie autografate con la patch esclusiva saranno messe all’asta con il supporto del partner nerazzurro eBay. Il ricavato contribuirà a sostenere la campagna Our Nature del WWF Italia che ha l’obiettivo di proteggere gli habitat e le specie chiave in Italia e nel mondo.