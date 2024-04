Ilaria Salis sarebbe pronta a correre nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra per le elezioni Europee: si parla di un posto da capolista del Nord Ovest per l’insegnante attualmente detenuta in carcere in Ungheria. A darne notizia un articolo del Foglio, che cita fonti di Sinistra italiana e di governo. Una ipotesi così avanzata che oggi, secondo il quotidiano, il corpo diplomatico italiano dovrebbe procedere ad autenticarle la firma per l’accettazione della candidatura. Le procedure burocratiche, si legge, sono già state avviate nei giorni scorsi e si concluderanno nel pomeriggio di giovedì. Ma, se dal legale della donna non arriva conferma, Avs nega seccamente, per voce di Angelo Bonelli che, a La7, si è limitato a commentare con un laconico: “Smentisco”.

Ilaria Salis si trova in carcere da 13 mesi in Ungheria con l’accusa di aver partecipato a due aggressioni nei confronti di militanti neofascisti e rischia una condanna a 11 anni. Qualche settimana fa, un’intervista di Nicola Zingaretti aveva lanciato una sua possibile candidatura con il Pd. La segreteria dem Elly Schlein aveva lavorato – prima di tutto dentro al partito – per portare Ilaria Salis a Bruxelles ma alla fine la trattativa era sfumata. In caso di elezione al Parlamento europeo, per Salis sarebbe scattata l’immunità e tornerebbe libera: niente più carcere e niente più immagini con le catene e i ceppi, come quelle viste anche durante l’udienza dello scorso 28 marzo. Secondo il regolamento dell’europarlamento, infatti, i suoi membri non possono essere arrestati o sottoposti a restrizioni della loro libertà per la durata del mandato, a meno di arresto in flagranza di reato. La procura generale ungherese poi dovrebbe chiedere al Parlamento Ue l’autorizzazione a procedere. Se concessa il processo a suo carico riprenderebbe ma Salis lo affronterebbe da donna libera.

Mercoledì un articolo del Foglio aveva già parlato di una trattativa in corso fra Sinistra italiana e Verdi, per arrivare a candidare alle elezioni di giugno la 39enne insegnante italiana. Nell’articolo si parlava di un “Piano Fratoianni” e il leader di Si aveva commentato: “Non esiste nessun piano Fratoianni. Eviterei che su una persona nelle condizioni in cui si trova Ilaria Salis si scatenasse un surreale dibattito mediatico che non l’aiuta certamente. AVS annuncia le sue candidature in modo trasparente senza bisogno di costruire improbabili piani segreti“. Una replica che tuttavia non escludeva una possibile candidatura di Salis.