Matteo Salvini contestato al convegno, a Roma, sul rischio idrogeologico. Il ministro delle Infrastrutture è stato interrotto, mentre parlava dal palco, da un signore seduto in platea, che lo ha criticato in merito alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, chiedendogli di preoccuparsi prima delle infrastrutture strutturali per la Sicilia. “Mi lasci una mail, così le invio tutta la documentazione” ha detto Salvini prima di affermare che “non farlo sarebbe un danno senza senso”.