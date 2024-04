Si è aperta la prima fase della consultazione online del Movimento 5 stelle per scegliere i candidati alle Europee dell’8 e 9 giugno. Dalle 10 alle 22 di giovedì 18 aprile, gli iscritti da più di sei mesi potranno votare sul sito le proposte di autocandidatura pervenute nelle rispettive regioni. In seguito si svolgerà un secondo turno per definire le liste nelle cinque circoscrizioni in cui è suddivisa l’Italia (Nord-Est, Nord-Ovest, Centro, Sud, Isole). In totale gli aspiranti europarlamentari sono quasi cinquecento, tutti sottoposti – comunica il Movimento – a “un’attenta valutazione sia del possesso dei requisiti previsti dall’apposito regolamento che della documentazione prodotta”.

Al primo turno non voteranno gli iscritti di Friuli Venezia Giulia, Molise, Sardegna, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta, Regioni dove le autocandidature sono in numero inferiore a quello dei nomi che possono accedere al secondo turno. In Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto, si dovrà scegliere solo tra i candidati di sesso maschile, mentre quelle di sesso femminile accederanno direttamente al secondo turno. “Dobbiamo indicare persone che possano rappresentare i nostri valori, il nostro impegno per la pace, per ambiente, lavoro, legalità, diritto alla salute”, scrive su Facebook il leader pentastellato Giuseppe Conte.