Fedez torna sui suoi passi e fa dietrofront sulla decisione di lasciare il podcast Muschio Selvaggio. In una serie di storie Instagram, il rapper ha chiarito la sua posizione dopo le affermazioni fatte in mattinata, quando aveva annunciato che il programma sarebbe passato nelle mani di Luis Sal a causa dei suoi numerosi impegni e dei procedimenti legali in corso. “Devo fare un errata corrige su Muschio”, ha esordito Fedez. “L’avvocato di Luis ci ha già chiamato tutto agitato. Quindi devo autosmentirmi. Ho troppi processi e confondo le linee difensive”.

Il rapper ha quindi precisato che la sua intenzione non è quella di abbandonare il podcast: “Muschio Selvaggio non è di Luis, perché noi aspettiamo che la magistratura si pronunci. E posso dire? Io voglio molto bene alla magistratura, non so se Luis gli vuole bene ma io un po’ di più – ha proseguito ironico – e credo nella magistratura. Quindi aspettiamo, vediamo cosa dirà la legge”.

Fedez, che nelle ultime ore ha ironizzato sui suoi alloggi temporanei dopo aver lasciato la casa di Chiara Ferragni, ha concluso la sua ‘rettifica’ con un tono leggero: “La nostra linea non è che lasciamo tutto a Luis. Ci tengo a precisarlo”. Le ‘contraddizioni’ di Fedez non sono passate inosservate ai fan, che sui social hanno commentato con ironia e sarcasmo la vicenda. C’è chi lo accusa di incoerenza e chi, invece, apprezza la sua spontaneità.

Il futuro di Muschio Selvaggio resta quindi incerto. La decisione definitiva sulla conduzione del programma spetterà alla magistratura, che dovrà pronunciarsi sulle vicende legali che coinvolgono Fedez e l’ex socio Luis Sal. Intanto, il rapper continua a far parlare di sé, tra traslochi, frecciatine all’ormai ex moglie Chiara Ferragni e ‘rettifiche’ social. L’ultima ‘puntata’ della sua soap opera virtuale non è ancora finita.