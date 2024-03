Ieri sera, lunedì 25 marzo, è andata in onda su Canale5 la finale di Grande Fratello (3.039.000 e il 23.9% contro 4.974.000 telespettatori e il share 27% di Lolita Lobosco su Rai1) . Dopo 197 giorni di permanenza e 47 puntate in prima serata condotte da Alfonso Signorini, si sono ufficialmente spente le luci all’interno della casa di Cinecittà.

Ad avere la meglio su tutti i concorrenti è stata Perla Vatiero, diventata ‘celebre’ al grande pubblico grazie alla sua relazione con Mirko Brunetti, terminata a Temptation Island. In queste settimane i due ci hanno abituati a una sorta di ‘tira e molla’ fino alla decisione di tornare insieme, con Brunetti che ha congedato Greta Rossetti (attualmente impegnata con Sergio D’Ottavi). Una finale quasi tutta al femminile che ha visto sul podio due donne combattenti e agguerrite per l’ultimo televoto: la stessa Vatiero (55% dei voti) e Beatrice Luzzi (ferma al 45% delle preferenze). Dietro loro Rosy Chin, Simona Tagli, Letizia Petris (che ha ricevuto in puntata il saluto della mamma e di tutta la comunità di San Patrignano) e Massimiliano Varrese.

Ultima puntata che a molti utenti sui social ha ricordato per modalità e dinamiche la finale del Festival di Sanremo: podio finalmente tutto rosa e potenza del televoto nello stravolgere un risultato dato quasi per certo. In molti infatti avrebbero scommesso tutto sulla vittoria di Luzzi, che ha dovuto abbandonare anche il gioco per un certo periodo a causa della morte del padre.

Durante il corso della puntata Alfonso Signorini, accompagnato dalle insostituibili Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli ai social (al suo battesimo televisivo), ha più volte fatto confusione con nomi, lanci pubblicitari e blocchi in scaletta. L’emozione della finale? Il “sapore” della libertà dal GF? Chissà. Nonostante le gaffe, piccole, si è arrivati fino all’annuncio della vincitrice, alle 02:05 (una durata monster, anche questa come Sanremo).

Tra le cose non gradite dagli ex inquilini della Casa di Cinecittà, l’arrivo di Simona Tagli in finale, dal momento che il suo ingresso è avvenuto solamente nell’ultimo periodo del gioco rispetto a loro. Del resto però si sa, in questo gioco è il pubblico ad essere sovrano. E se sui social c’è chi (proprio richiamando Sanremo) invoca il coinvolgimento di una sala stampa, Alfonso Signorini ha le idee chiare: “Torniamo proprio tra qualche mese, aspettateci”. Una minaccia?

Nel frattempo c’è un altro punto fermo: i 100 mila euro in gettoni d’oro vinti da Perla, con metà dell’importo dovrà essere devoluto in beneficienza. Un totale quindi con ritenute alla mano di 39mila euro circa ai quali si aggiungono i compensi pattuiti nel contratto ogni settimana. Per la prossima edizione, seguendo le linee “anti trash” impartite dall’editore Piersilvio Berlusconi, il complesso dovrebbe trasferirsi dagli attuali Studios di Cinecittà ai Lumina Studios (ubicati nel suggestivo Parco di Veio, nella zona Nord di Roma). Giusto il tempo di fare trasloco, che è già il momento di accendere i riflettori per la diciottesima edizione in partenza da settembre sempre su Canale5.