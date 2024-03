“Se rimanete sconvolti per una relazione d’amore solo per la differenza d’età mi chiedo che vita spenta vi ha riservato il destino?“: è una domanda che Andrea Delogu fa ai suoi follower. Il motivo? Ancora una volta sono arrivate critiche per la sua storia d’amore con Luigi Bruno, 16 anni più giovane. Corsi e ricorsi social, decisamente fastidiosi. “Posto poche cose nostre non per ‘paura dei commenti’, ma perché ho imparato dai miei errori. Quando o se ci lasceremo mentre soddisfatti direte ‘io l’avevo detto’, vi dovrò ricordare che sono finite anche le mie altre relazioni, che la maggior parte sono durate meno e avevamo la stessa età. Distinti saluti”, la story con cui la conduttrice ha messo a tacere gli haters. Anche perché non se la sono solo presa con la differenza d’età tra i due fidanzati: ad attirare critiche anche la parmigiana vegana che Delogu ha preparato per la domenica delle palme: “Allora dovete decidervi se rompere le palle per la parmigiana vegana o per la storia d’amore”, la battuta di Andrea.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)