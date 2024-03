Da quando sono cominciate a emergere le prime indiscrezioni sulla separazione tra Chiara Ferragni e Fedez, la cronaca rosa non parla d’altro. E non c’è da meravigliarsi: è (stata?) la coppia social più famosa in Italia. Lui con 14,5 milioni di follower e una carriera da rapper. Lei, invece, influencer e imprenditrice digitale seguita da 29,1 milioni. Insieme agli amati figli – Leone e Vittoria – si sono sempre esposti sui social media ma anche in televisione, tra interviste (non moltissime) e docu-reality (The Ferragnez, 15 episodi su Amazon Prime Video).

Insomma, per quanto lo stesso Fedez possa rimanerne stupito (in alcune Instagram stories ha parlato di “tracollo dell’informazione italiana”) la separazione – che però pare non sia ancora iniziata legalmente – tra lui e la moglie Ferragni è, di fatto, una notizia di attualità e di pubblico interesse. Così come interessa la loro vita dopo quella che sembra essere purtroppo una storia non a lieto fine. Dopo le diffide (o presunte tali) reciproche, adesso Fedez e Chiara Ferragni dovrebbero trascorrere divisi le vacanze di Pasqua. Lei, infatti, è a Dubai. Lui, invece, rimarrebbe a Milano. Anche perché c’è da continuare il trasloco. In queste ore Fedez ne sta approfittando per portare via tutte le cose dalla sua precedente casa. Quel “nido d’amore” dove lui e la moglie hanno trascorso anni, insieme ai figli, agli amici più stretti, ai cani (prima Matilda, poi Paloma), aggiornando passo dopo passo i fan. Ora, invece, il rapper ha dovuto mettere tutto in discussione trasferendosi in un appartamento di 400 mq in un altro quartiere di Milano. Come riportato da tgcom24, infatti, di recente Fedez ha preso in affitto un Airbnb. Poi, sdrammatizzando, sui social ha aggiunto: “Mi mancherai, soprattutto questo lampadario di design che sembra contenere peli al suo interno. Cabina armadio fatta su misura.. già mi manchi”, le sue parole dalla casa di CityLife.

In seguito, sempre con ironia, ha mostrato la foto di un lettone che sembra uscire dalla bocca e dai denti di un mostruoso personaggio dei cartoni animati: “Sto cercando il letto dei bimbi per la casa nuova”. Quindi, rivolgendo ai numerosi fan tre opzioni di risposta, ha aggiunto: “Bello, bellissimo, sto per chiamare i servizi sociali“. Infine, sempre via Instagram stories, ha mostrato una serie di buste accatastate che tiene vicino alla porta della sua nuova casa e ha detto: “Questa è la mia vita riassunta in un frame, con tutte le cose che ordino da mangiare e poi le stipo lì. Però voglio dirvi.. c’è del design. Faccio la differenziata”. In un’altra story ha invece scherzato con il papà Franco. Entrambi in ascensore, tra scatoloni e altri pacchi per il trasloco: “Mio padre voleva godersi la pensione. Guardate la felicità nei suoi occhi… quanti traslochi hai fatto questi mesi?“. “Quattro, cinque”, ha tuonato il papà, visibilmente stanco. Una situazione di certo non facile, che si spera possa risolvere al più presto.

Ne parlerà a Belve, ospite di Francesca Fagnani? Intervistata dal Corriere, la conduttrice Rai ha detto: “Sì, ci sarà Fedez. Doveva essere mio ospite già la scorsa edizione, poi dopo i problemi sanremesi è stato bloccato e io dissi pubblicamente che non ero d’accordo con la Rai. Ora ci siamo”. Il rapper potrà parlare della separazione e della vita privata o veramente è arrivata una diffida da parte di Chiara Ferragni? Fagnani ha dichiarato: “A noi non è arrivata nessuna diffida. Il focus dell’intervista non sarà il suo matrimonio. Io tratterò Fedez come tutti gli altri ospiti, cercando di tratteggiare un ritratto personale a 360 gradi, quindi certamente anche la vita privata. E sono sicura che Fedez sarà collaborativo”.