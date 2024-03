Kate Middleton ci ha pensato almeno per due settimane prima di decidersi a registrare il video che ha comunicato al mondo la sua battaglia contro il cancro. Lo scrive sul The Sun Victoria Newton. La rivelazione della giornalista esperta di reali trova conferma anche in una fonte di palazzo che, al Times, ha spiegato come sia stata la reazione all’annuncio della malattia di re Carlo III a convincere la principessa del Galles a seguire lo stesso percorso.

Il 7 febbraio, dopo essere stato ricoverato nella medesima clinica di Kate, il sovrano inglese ha detto pubblicamente di avere un cancro; la notizia ha generato talmente tanto “calore ed affetto” da dare a Kate la forza per fare lo stesso, prendendosi però il tempo per informare prima la sua famiglia e proteggere i suoi tre bambini, George, Charlotte e Louis. Purtroppo, per la sfortunata principessa del Galles, le cose non sono andate lisce come per il Re che dopo l’annuncio non ha mai smesso di mostrarsi durante le costanti udienze a palazzo, evitando, sotto prescrizione medica, solo gli incontri pubblici troppo affollati. La linearità e l’onestà con cui il monarca si è offerto ai suoi sudditi ha disarmato i “trolls” ed ha immediatamente generato fiducia e supporto. Al contrario, le titubanze, le omissioni e gli scivoloni di Kensington Palace nella fallimentare gestione dell’assenza di Kate hanno avuto un effetto terribile ed opposto.

Le notizie scarne, la foto manipolata, quelle ambigue in automobile ed il video del passante a Windsor hanno alimentato il gossip e le teorie cospirazioniste, generando uno tsunami di fake news che hanno fatto volare gli algoritmi del web. Il Telegraph addirittura insinua che dietro ci possa essere lo zampino della macchina della disinformazione di Russia, Cina ed Iran per destabilizzare la Gran Bretagna, delegittimandone l’autorevolezza, in vista delle prossime elezioni politiche.

Di più, l’esperto di tecnologia Christopher Bouzy, apparso anche nel documentario Netflix di Harry e Meghan, avrebbe asserito che “le foto recenti di Kate sarebbero tutte false”. “Il palazzo – ha spiegato al Daily Mail – ha cercato di coprire” la verità lasciando che uscissero la foto manipolata della festa della mamma, quella in automobile ed il video al Windsor Farm Shop nel quale passeggia con William. “Una propaganda in stile Corea del Nord” quella del palazzo, secondo l’analista americano. “Kensington Palace ha mentito e la stampa britannica lo ha felicemente aiutato a farlo”. Il tabloid poi ricorda che lo stesso Bouzy sarebbe tra coloro che ha contribuito a rendere virale un video della CNN nel quale il medico Jonatan Reiner avrebbe obiettato che “la dichiarazione di Kate non avrebbe alcun senso dal punto di vista medico”.

Insomma, se per Carlo III tutto è filato liscio, la vicenda di Kate ha nutrito l’estremismo on line al punto da non lasciare ancora intravvedere alcun cambio di rotta. Anche se nel video dell’annuncio la principessa del Galles era sola su quella panchina, senza il conforto del marito a tenerle la mano, (anche questo è stato sottolineato sul web per aggiungere combustibile all’incendio), la principessa sfortunata può godere del conforto di tante persone accanto a sè. In un dettagliato resoconto, il Times mette in fila tutte le Lady e le nobildonne di campagna che vivono nelle vicinanze dell’Adelaide Cottage a Windsor e dell’Anmer Hall nel Norfolk. Persone che conoscono Kate dai tempi della scuola e che continueranno a fare meditazione, yoga e pilates con lei e le daranno affetto e vicinanza, come solo le amiche sanno fare. Per non parlare della colonna portante della sua vita: la sua famiglia. Carol, la mamma, Pippa, la sorella e Michael, il padre sono “il cordone sanitario” eretto intorno a Kate; la famiglia adottiva di William che gli ha dato il calore di un focolare quando ha perso la madre, Lady Diana. Il fratello di Kate, James, subito dopo l’annuncio della sua malattia ha pubblicato una foto di loro due bambini, in montagna, per darle coraggio, ricordando le tante vette scalate insieme. E poi c’è la cugina Zara, con l’esuberante marito campione di rugby, Mike Tindall, che fa giocare e intrattiene i bambini infrangendo le regole del protocollo reale.

Infine, c’è re Carlo III, colui che non ha mai fatto segreto del suo affetto speciale per la moglie di quel figlio che raccoglierà il suo testimone. Il sovrano è andato due volte a trovarla mentre era in ospedale, ha speso parole di grande stima e amore per lei e starà sempre al suo fianco. Invece, tanto per cambiare, due sono i non pervenuti: Harry e Meghan hanno saputo tutto guardando la tv venerdì scorso, nessuna informazione preferenziale per la coppia di cognati che vengono e verranno tenuti a debita distanza da Windsor. E’ stato comunicato infatti che, quando Harry sarà a Londra in maggio, William e Kate non hanno la minima intenzione di incontrarlo. Ha parlato troppo, nessuno più di fida di lui.