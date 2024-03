“Fortunati, entusiasti”. Così Cameron Diaz a proposito del secondo figlio che ha avuto assieme al marito Benji Madden. La star, 51 anni, e il musicista, 45, hanno scritto: “Entusiasti di annunciare la nascita di Cardinal Madden. È fantastico e siamo tutti così felici che sia qui! Per la sua sicurezza e la privacy non pubblicheremo nessuna foto, ma è davvero bello. Ci sentiamo così fortunati e grati”. La prima figlia della coppia, Raddix, è nata nel 2019. I due sono convolati a nozze nel 2015 nella più totale privacy. “Il matrimonio è stata la cosa migliore che mi sia capitata. Mio marito è il più fantastico essere vivente. È un partner bravissimo, gli sono davvero grata. Non mi manca recitare. Ho dato al pubblico più della metà della mia vita, sento che adesso è arrivato il momento di prendermi del tempo per me stessa“, aveva detto l’attrice poco dopo aver sposato Madden. E a proposito delle gravidanze e del diventare mamma, ospite nel podcast Goop, Diaz aveva detto: “L’intero concetto di invecchiamento è cambiato completamente, è aperto. Sono emozionata. Mi mancano 50 o 60 anni: voglio vivere fino a 110 anni, dato che ho un bambino piccolo. Intorno ai 40 anni si vive questo fantastico momento in cui apprezzi chi sono i tuoi genitori, e voglio avere quel momento con lei, esserci quando avrà 40 anni”.

