Il cuore della community di TikTok è tornato a battere per una coppia nata proprio in piattaforma. Protagonisti di questa love story inizialmente virtuale sono Il Dote ed Emilia, entrambi tiktoker. All’anagrafe Davide Artigliano, conosciuto con questo pseudonimo sui social, ha 24 anni ed è originario di Bari. Con i suoi 118mila follower su Instagram e oltre 373mila seguaci sulla piattaforma cinese, Il Dote si diverte a realizzare gli esperimenti più disparati e a raccontare la sua quotidianità. Emilia Patalon invece, anche lei 24enne, vive a Bielefed in Germania e su TikTok conta appena 38mila seguaci. Nelle ultime settimane i due (rigorosamente in lingua inglese) hanno iniziato a comunicare e a conoscersi attraverso le live e sotto gli occhi indiscreti dei numerosi utenti appassionati alla storia. Proprio loro infatti più volte hanno suggerito ai due di incontrarsi di persona. Consiglio accettato.

Settimana scorsa Emilia, in occasione del compleanno de Il Dote, ha preso un aereo per Bari. Ad attenderla in aeroporto c’era ovviamente Davide, il quale si è presentato al gate degli arrivi con un foglio contenente una sola parola: “Trmò”. Questo termine (utilizzato spesso dai due sui social) è l’abbreviazione di “Trimone”, un insulto scherzoso in dialetto pugliese. I due dunque, dopo essersi ricongiunti per la prima volta ed essersi abbracciati, hanno iniziato un tour gastronomico della cucina barese. E dopo il primo bacio documentato sui social, hanno deciso di suggellare il momento facendosi un tatuaggio proprio con la parola “Trmò”. Per ricordare loro, un giorno, che TikTok può essere anche altro rispetto challenge rischiose e trend di dubbio gusto.