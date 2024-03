Il 18 marzo Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono riuniti per festeggiare i 14 anni del figlio Nathan Falco. Da quell’evento documentato nelle storie Instagram, sul profilo social della showgirl è calato una sorta di “silenzio stampa” che ha allarmato i fan. Dopo 3 giorni di silenzio Gregoraci è tornata a mostrarsi in video per dare delle spiegazioni riguardo la sua assenza dai social. Attraverso una storia caricata il 22 marzo, Gregoraci si è così confidata al suo pubblico: “Volevo salutarvi e so che mi state cercando, non posto storie, non sto pubblicando nulla da un po’ di giorni e vi state chiedendo cosa sta succedendo. Diciamo che sono state delle giornate difficili, sono abbastanza provata, ma grazie a Dio ora va molto meglio, nei prossimi giorni vi racconterò un po’ di più ora non posso, diciamo così, vi mando un forte abbraccio e un grande bacio e ci sentiamo presto”.

La preoccupazione dei fan è in parte rientrata grazie ad un carosello caricato da Elisabetta nella giornata di ieri, 23 marzo. Un ritratto in bianco e nero, una grafica contenente la frase “quando siete felici fateci caso”, un tramonto, una foto con il figlio e un semplice “ci vediamo a casa”. E tra i commenti sotto al post, ovviamente, non potevano mancare commenti curiosi degli utenti. “Bentornata Eli, ci sei mancata. “Spero tutto bene” lo dici spesso tu a noi, ma tu come stai?”, le ha infatti domandato una fan. La risposta di Gregoraci non è tardata ad arrivare: “Ora meglio grazie”. Non solo: la showgirl si è mostrata anche nelle storie con un ulteriore selfie per augurare “buon sabato” ai suoi seguaci. Non ci resta quindi che attendere nuovi aggiornamenti da parte di Elisabetta.