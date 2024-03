È arrivata una piccola vittoria (se così possiamo definirla) per Naike Rivelli. In un lungo video caricato sul profilo Instagram, l’attrice figlia di Ornella Muti si è detta soddisfatta che i Ferragnez non postino più – da pochi giorni – i volti dei figli Leone e Vittoria. “Sono anni che faccio una battaglia che forse, penso, ho vinto. Li avete seguiti i vostri influencer, i più famosi d’Italia, li avete seguiti mangiando i loro Oreo, comprando le loro uova di Pasqua, i loro pandori, li avete seguiti in ogni dove e avete seguito la privacy dei loro figli, che non hanno. È successa una cosa incredibile: da oggi gli influencer più famosi d’Italia hanno deciso di fare questo”, ha detto Rivelli muovendo due bambole per rafforzare il concetto e mimando il gesto di voltarle di schiena.

E ancora: “Allora chiedo a tutti coloro che li seguono: prendete esempio. Per una volta, gli influencer più famosi d’Italia hanno fatto una cosa intelligente, proteggere la privacy dei loro figli. Un applauso a Chiara Ferragni e a Fedez. Avete vinto voi! I love you, seguite il loro esempio guys – ha proseguito -. We are family, Chiara s’è svegliata with me“, ha aggiunto, ponendo poi una serie d’interrogativi. “Come funziona il mondo dei poveri baby influencer? E chi tutela i bambini dei genitori sfruttatori seriali della privacy dei figli in rete? Chi definisce i contratti e i brand per i baby minori lavoratori? Come funziona la legge della privacy dei minori in rete in Italia? La tutela del lavoro minorile? Dopo la legge Ferragni sulla beneficenza, speriamo che facciano la legge per proteggere i baby influencer che ormai spopolano in tutta Italia grazie a Leone e Vittoria e il consenso generale di Meta che sarebbe un attimo da scrutare. Instagram ha una legge che vieta account a minori di 14 anni. Come si mette per i baby influencer che lavorano da quando sono in grembo sui social? Spero se ne occupino. Per ora faccio solo un grande applauso a #chiaraferragni e #fedez che per una volta a mio avviso si stanno comportando da influencer di scelte ‘intelligencer‘”, ha concluso Naike Rivelli.