“A cinque mesi dalle emorragie interne sto finalmente riuscendo a mettere un po’ di chiletti. Piano piano si torna a vivere“. Così ha scritto Fedez in una delle sue ultime storie su Instagram tornando ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute. Il riferimento è alle emorrgie che lo scorso ottobre lo avevano costretto al ricovero in ospedale e a trasfusioni, conseguenza del tumore al pancreas per cui era stato operato due anni fa. In quell’occasione, il rapper aveva “fatto i conti con la morte“, come da lui stesso dichiarato, ma ora il suo fisico è in ripresa e di quell’esperienza restano le foto che ha condiviso su Instagram. Intanto, i riflettori sono puntati sui festeggiamenti per i compleanni dei suoi figli Leone e Vittoria: non ci sono state foto di famiglia anzi, secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbe stata tensione (non esternata) tra Fedez e Chiara Ferragni.