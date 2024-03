Holden è uno dei favoriti alla vittoria del Serale di “Amici di Maria De Filippi”. Il cantautore però alla vigilia del primo appuntamento con la fase finale del talent show, in onda stasera in prima serata su Canale 5, ha avuto un crollo emotivo e un attacco di panico. Holden, tra le esibizioni da preparare per lo show, aveva in programma un duetto con il compagno di squadra Petit, ma non si è presentato. Per questo Rudy Zerbi ha chiamato Marisol, Dustin, Petit e Holden per chiedere a quest’ultimo: “Vorrei sapere perché non sei andato alla lezione dei duetti con Petit?”.

Holden ha dato la sua spiegazione: “Il 90% in cui fanno cose, io sparisco da un momento all’altro perché sto male. Sono a un centimetro dall’impazzire e sfondare tutto. Sono in una condizione molto difficile. Ho chiesto allo psicologo di vederci oggi, sto male, ma mi ha spostato l’appuntamento. Questo è il motivo per cui io oggi non sono andato da Petit. Dovevo occuparmi anche del videoclip, poi avevo lezione. Tutti avevano mangiato, io no. Mi sto facendo un bucio di culo e sono stufo di essere arrivato oltre il mio limite. Lavoro, senza fermarmi mai. Ci manca pure che mi sento dire che faccio qualcosa in meno rispetto agli altri. In quel momento per me non era nelle mia possibilità andare a lezione con Petit, fine”.

Così Zerbi gli ha risposto: “Ti invito a parlarne con calma. Io ti ho fatto una domanda civile, non ti ho accusato e neanche trattato male. Ti ho solo chiesto perché non sei andato a lezione per il duetto con Petit. Credo che così come Petit si impegna per studiare le cose che ti riguardano, è importante che tu faccia la stessa cosa. Per quanto riguarda questa lezione, sai che non ti dico cazzate, ero lì e ho visto che per mezz’ora prima della lezione eri altrove. Non conosco le motivazioni, ma ti invito in modo civile a usare altri toni. Ritengo che voi 4 dobbiate capire che se una cosa va storta in una prova, va storta per tutti”. Holden ha rivelato dove si trovava: “Mi sono chiuso in bagno un’ora, ero nel panico. Mi sono rotto i coglioni, io ho problemi e mi date anche addosso. Andate affanculo, pezzi di merda”. Così sbattendo la porta il cantautore ha lasciato a sorpresa la scuola. Zerbi ha chiuso l’argomento: “Voglio essere onesto e civile, finiamo qua questo discorso. Quando sarà in un altro stato, se vorrà ne parleremo. È inaccettabile quello che ha detto e il modo”.

Dopo quattro giorni Holden è rientrato nella scuola e ha voluto parlare con Marisol, Dustin e Petit: “Penso ci sia poco da dire, sapete bene come è andata. Penso sia stata più una sorpresa per lui, forse alcuni di voi si erano accorti di questa stato di inquietudine, ma non è una condizione che per me era facile condividere. È sempre stata una sfida nella sfida, oltre al lavoro che c’era da fare qui io avevo tanto da lavorare su me stesso. Ho avuto modo di pensare. Mi ha spaventato il pensiero di aver mollato tutto, anche la squadra. Mi sono sentito come se vi avessi voltato le spalle. La mia condizione in questi giorni non è tanto migliorata, continua a essere una sfida nella sfida. Poi mi sono detto che in realtà è giusto provarci, non voglio mollare sette mesi di lavoro. Il mio pensiero è rientrare e mettercela tutta”.

Le stesse motivazioni sono state riportate alla Celentano e a Zerbi. La maestra di danza ha spiegato: “Quella maglia ce l’hai già, te la sei sudata e meritata. Adesso siamo in una fase diversa rispetto a prima, non è più una scuola, sarai giudicato da una giuria esterna. Mi fa piacere che hai chiesto scusa, adesso spetta a te capire fino a che punto riesci ad andare avanti, con tutta una serie di problematiche”. E infine Zerbi: “Se non fossimo al Serale sarei stato io a mandarti a casa. Adesso che siamo al Serale, gli unici che possono mandarti via sono i professori. Siamo disposti a darti la possibilità di rientrare. Vogliamo il bene della squadra”.

Rientrato in casa Holden è stato accolto dai compagni a braccia aperte, ma non da tutti. Mida, che notoriamente non ha buoni rapporti con il compagno di scuola, gli ha detto in maniera diretta: “Non trovo giusto che ti sia stata data la possibilità di rientrare. Ho visto che stavi male, ma non lo trovo giusto”. Zerbi e Celentano hanno poi convocato tutti i protagonisti del Serale per ribadire: “Una volta che avete preso la maglia non spetta più a noi, voi sarete giudicati da una giuria esterna. Quella maglia la può togliere solo la giuria”.