I (lunghi) messaggi vocali di WhatsApp trascritti in testo? Il sogno di milioni di utenti si sta presto per avverare. Quante volte apriamo l’applicazione di chatting e troviamo tra le notifiche messaggi lunghi minuti e minuti? ‘Un incubo’, penserebbero molti. Ecco qui che (a meno di clamorosi colpi di scena) dovrebbe venire in soccorso l’app statunitense. Le note audio, infatti, potrebbero al più presto essere anche trascritte. Una novità che però non rappresenta un’innovazione nel settore. Già da un anno a questa parte il social ‘a luci e ombre’ Telegram ha abilitato la trascrizione dei messaggi vocali per tutti gli utenti.

A rivelare l’aggiornamento sono stati gli esperti di WABetaInfo il 20 marzo. Modifiche che, attese da quasi tre miliardi di utenti globali, promettono di rendere più agevole la comunicazione su una delle piattaforme di messaggistica più utilizzate al mondo. La funzione tornerebbe utile anche a tutte quelle persone che, per un motivo o per l’altro, avrebbero difficoltà a sentire i vocali. La novità, nella versione beta 2.24.7.8 dell’app per Android, rappresenterebbe un passo significativo verso una maggiore accessibilità e praticità nell’uso di WhatsApp.

Per usufruire di questa funzione, gli utenti dovranno scaricare un aggiornamento di 150 MB dell’app, che abiliterà il sistema di riconoscimento vocale dello smartphone, per analizzare e trascrivere gli audio in entrata. Questo processo avverrà mantenendo la crittografia end-to-end, garantendo la sicurezza delle comunicazioni. Quando un possibile rilascio? Date certe non ci sono, anche se i segnali che possa esserci una modifica a breve sono incoraggianti. Bisognerà anche capire se la nuova versione di WhatsApp prevederà, fin dalle prime battute, la lingua italiana tra quelle da decifrare.