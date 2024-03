Su Quora se ne parlava già qualche anno fa, ma le testate italiane lo stanno approfondendo adesso che sta spopolando anche su TikTok. Ora, infatti, ne hanno parlato anche alcuni creator italiani. Ma procediamo con ordine. Stiamo parlando di “Glitch in real life”, un fenomeno che letteralmente vuol dire “problema tecnico nella vita reale”, ma per comprenderlo meglio è necessario lavorare con la creatività. Immaginate di essere in un videogioco e, muovendovi nello spazio virtuale, di incontrare più volte uno stesso oggetto o uno stesso personaggio. La causa potrebbe essere un errore tecnico, un errore di caricamento. Bene, trasportate tutto questo nella “real life”, nella vita vera.

Secondo qualcuno, infatti, ciò è possibile. C’è Alice Geronazzo – seguita da 68.700 follower su TikTok – che in un filmato ha spiegato di aver ritrovato un’unghia rifatta esattamente uguale alle 10 che si era già fatta applicare. Insomma, una misteriosa e undicesima unghia in più. “È davvero assurdo, guardate cos’ho trovato sulla mia scrivania. Questo è incredibile. Glitch in real life, è la prima volta che mi succede“, le sue parole nel video che conta 1.2 milioni di visualizzazioni. Ieri 21 marzo, visto il successo riscosso, la ragazza è tornata a parlare dell’argomento: “Ciao a tutti, sono la ragazza del video degli glitch dell’unghia. Queste sono ricostruite e non me le sono rifatte da sola. Ma non sono qui per questo, bensì per parlarvi di un altro glitch che mi è successo – le sue parole sulla piattaforma cinese -. Io pensavo che il glitch fosse soltanto quando ti compaiono le cose, che è comunque un argomento uscito da poco qui su TikTok, che mi interessa molto ma che non conosco in modo approfondito. Vedendo altri video ho capito che esistono vari tipi di glitch e ho ripensato a una cosa che mi era successa”.

Quindi la ragazza ha spiegato che, ai tempi della quarantena per il Covid, aveva accettato una sfida culinaria e in quel caso le era sparito un cucchiaino: “Nessuno lo ha mai ritrovato, ogni volta che vado a mangiare la Nutella ci penso. Non ho mai avuto una spiegazione”. C’è anche @giuliadestito – poco più di 2mila follower su TikTok ma anche lei 1.2 milioni di visualizzazioni con il filmato sul glitch – che ha raccontato: “Mi è appena successa una cosa troppo strana, mai successa prima. Ero al bar con una mia amica a prendere un aperitivo e mi ricordo che devo andare a prendere le sigarette, infatti sono andata dal tabacchi ma era chiuso e quindi sono andata alla macchinetta. Avevo solamente 10 euro, li inserisco, scende il pacchetto con il resto. Intanto nell’altra mano avevo il pacchetto vuoto e lo poggio sotto il braccio per chinarmi e prendere il resto. Mentre stavo lì davanti, apro il pacchetto nuovo e tengo tutto in mano. Metto il pacchetto nuovo in borsa e quello vecchio lo prendo per buttarlo. Ma quando l’ho preso mi sono accorta che era completamente nuovo, c’era la plastica intorno. Apro la borsa e dico: ‘Boh, ho messo in borsa quello vecchio?’. E invece no”.

Allora la ragazza ha concluso: “Quindi adesso non so dove sia finito e perché sia successo tutto questo”. Questa strana (e assurda) teoria avrebbe un testimonial d’eccezione: Elon Musk. Stando a quanto riportato dal Messaggero, infatti, “affidandosi a una teoria elaborata nel 2003 dal filosofo Nick Bostrom, Musk è convinto che vivere in una simulazione sia una possibilità concreta“. I commenti degli utenti sono contrastanti: c’è chi racconta di aver vissuto esperienze simili e chi, invece, reputa che sia tutta una fandonia.