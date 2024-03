È la Finlandia il Paese più felice al mondo. Il primato, che dura ormai da 7 anni, è stato confermato dal World Happiness Report (WHR) pubblicato in occasione della Giornata internazionale della felicità che si è celebrata ieri, 20 marzo. Lo studio è frutto di una collaborazione tra Gallup, l’Oxford Wellbeing Research Centre, il Sustainable Development Solutions Network dell’ONU e il Comitato editoriale del WHR. E l’Italia? È solo 41esima. Un bello schiaffo per il Bel Paese che perde 8 posizioni in un anno. Fanalino di coda l’Afghanistan.

Per la prima volta, però, il report ha diviso i risultati per fasce d’età. Questo ha portato ad avere risultati differenti, per cui gli under 30 hanno eletto la Lituania come “isola” felice, mentre il paradiso per gli over 60 è la Danimarca. Non solo: confrontando le generazioni emerge che i cosiddetti boomer sono mediamente più felici rispetto ai millennial. E ancora, con la pandemia di Coronvairus “il trend positivo globale della soddisfazione di vita” tra i giovanissimi (15-24 anni) si è interrotto in modo significativo in Nord America e, meno bruscamente, anche nell’Europa occidentale. Le cose vanno meglio invece per tutte le fasce d’età nell’Europa centrale e orientale. Non si può dire lo stesso per Asia meridionale, Medio Oriente e Nord Africa.

Ai primi posti della classifica ci sono Paesi nordici. Se la medaglia d’oro, come già detto, va alla Finlandia, quella d’argento è tutta per la Danimarca, stabile rispetto allo scorso anno, tallonata dall’Islanda al terzo posto. Quarta la Svezia, dove sarebbero molto più felici gli anziani rispetto agli under 30, per i quali infatti è addirittura al 18° posto.

La top 10 prosegue, nell’ordine, con Israele che perde una posizione rispetto a 12 mesi fa e risulta quinto. Il risultato potrebbe sorprendere vista la situazione con la Palestina, il report tuttavia sottolinea che la ricerca è stata realizzata prima degli attacchi del 7 ottobre scorso. In lieve discesa anche l’Olanda, dal quinto al sesto posto. La nazione può godere sul consenso delle fasce d’età più adulte.

Settimo posto per la Norvegia che non si sposta rispetto al report del 2023. A chiudere la classifica delle prime 10 posizioni sono il Lussemburgo, molto amato dai giovani malgrado il costo della vita non indifferente, la Svizzera e, in decima posizione, l’Australia.

Diversa invece la situazione se si tiene in considerazione unicamente il parere degli under 30. La top 10 infatti risulta così composta: 1) Lituania, 2) Israele, 3) Serbia, 4) Islanda, 5) Danimarca, 6) Lussemburgo, 7) Finlandia, 8) Romania, 9) Olanda, 10) Repubblica Ceca.