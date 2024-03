Antonio Zequila ha rivissuto i momenti che ha condiviso assieme a Simona Tagli. I due, ai tempi innamoratissimi, hanno trascorso assieme 7 anni della loro vita. Amore, passione e condivisione. “Quando io l’ho conosciuta era nel massimo della sua espressione, sprizzava sensualità da tutti i pori. Lei era famosa e io no, era molto ambita con i suoi balletti televisivi. Era più giovane e aveva l’ormone in fermento. Mi ha conquistato la sua simpatia”, ha detto Zequila in un’intervista a Radio Cusano.

“Ci eravamo conosciuti alla festa di compleanno di Renzo Arbore, poi lei mi aveva dato il numero di telefono, lei all’epoca era ancora sposata”, ha rivelato. Il secondo incontro? “Ci siamo rivisti per caso ad una manifestazione dove eravamo ospiti insieme. Il giorno dopo doveva andare a San Marino, io con tutta la pazienza mi sono messo in macchina, l’ho accompagnata e da là è iniziato il nostro idillio”, ha dichiarato Zequila. La separazione, da quanto trapelato, sarebbe avvenuta (soprattutto) a causa dell’eccessiva gelosia dell’attuale concorrente del Grande Fratello: “Da Roma mi sono trasferito a Milano, perché viveva a Milano, poi ci siamo trasferiti a Roma. Sono stati anni molto belli, costruttivi, mi ha insegnato molto. Andavamo molto d’accordo, l’unico problema di Simona è che era gelosissima, mi chiamava 20 volte al giorno”, ha proseguito. “Siamo stati 6/7 anni insieme, abbiamo convissuto. Io con Simona ho vissuto il fatto che volessi diventare famoso, lei era già famosa, io facevo i fotoromanzi”, ha concluso l’attore.