Pupo è amico di Putin, non metta piede in Lituania. Dai paesi baltici ecco l’annuncio che potevi aspettarti. Il concerto del cantante toscano, infatti, che si sarebbe dovuto tenere il 26 marzo prossimo a Siauliai è stato cancellato. Come riporta il Messaggero, gli organizzatori non hanno digerito la presenza di Pupo in Russia nei giorni di campagna elettorale di Putin. “Una buona notizia per tutti coloro che non sono indifferenti all’aggressione russa all’Ucraina”, hanno spiegato gli organizzatori del live. Mentre Pupo nei giorni precedenti durante la sua permanenza in Russia, aveva spiegato che la sua presenza voleva essere un messaggio di pace. “Non parlo russo, ma il mio cuore è qui, con voi”, aveva spiegato al microfono dal palco del concerto tenuto al Cremlino il 15 marzo scorso. Pupo non aveva fatto alcun riferimento a Putin e alla campagna elettorale, ma aveva aggiunto che era lì per manifestare contro “l’ostilità che porta a emarginare la cultura russa, patrimonio di tutta l’umanità”.